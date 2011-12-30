〔日本股市〕受美国乐观数据提振高开,关注25日移动均线

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月30日电---日股日经指数周五盘初上涨,受美国乐观经济数据提振.但今年日经指数仍可能录得双位数跌幅,为连续第二年下跌和2008年以来最差表现.
日经指数.N225盘初上扬0.5%,至8,440.67点.东证股价指数.TOPX升0.4%,至724.83点.
今年以来,日经指数累计下挫17.5%,东证股价指数跌幅超过19%,受地震、海啸和核危机三重灾难,以及日圆升值拖累.
同期标准普尔500指数.SPX升0.4%,欧洲FTSEurofirst 300 .FTEU3跌幅为11.5%.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。