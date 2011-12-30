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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:20 BJT

〔日本股市〕受美国乐观数据提振高开,关注25日移动均线

路透东京12月30日电---日股日经指数周五盘初上涨,受美国乐观经济数据提振.但今年日经指数仍可能录得双位数跌幅,为连续第二年下跌和2008年以来最差表现.

日经指数.N225盘初上扬0.5%,至8,440.67点.东证股价指数.TOPX升0.4%,至724.83点.

今年以来,日经指数累计下挫17.5%,东证股价指数跌幅超过19%,受地震、海啸和核危机三重灾难,以及日圆升值拖累.

同期标准普尔500指数.SPX升0.4%,欧洲FTSEurofirst 300 .FTEU3跌幅为11.5%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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