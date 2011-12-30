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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:24 BJT

《中国重要政经日程》--2011年12月30日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

*--国务院9:00就关於实施《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2012年)》工作情况的报告进行专题询问.

*--中国气象局15:00举行2012年1月新闻发布会.

=============================近日重要政经日程==========================

1/7/2012(六)

--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.

--第九届中国文化产业新年论坛在北京举行,至8日.

1/8/2012(日)

--第十三届北大光华新年论坛在北京举行

--2012长江年度论坛在三亚举行.

1/9/2012(一)

--第二届中国小额信贷机构联席会年会在北京举行.

2/4/2012(六)

--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.

3/1/2012(四)

--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 苏丹

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