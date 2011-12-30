《中国报摘》--其他报纸重要消息12月30日(I)

**上海证券报**

--从相关渠道获悉,12月以来,证监会加快QFII审批进度,单月获批QFII资格的机构数量达10家左右.而11月获批QFII数量仅两家,今年前10个月获批QFII总数不过13家.

--国务院副总理张德江指出,明年要确保完成城镇新增就业900万人以上,失业人员再就业500万人,就业困难人员再就业120万人,城镇失业率控制在4.6%以内的就业目标,保持就业局势稳定.

--人力资源和社会保障部部长尹蔚民预计,今年全年五项社会保险基金总收入2.35万亿元,比上年增长24.7%;总支出1.8万亿元,增长21.5%.

--美的电器000527.SZ公告,大股东美的集团12月6日至29日期间,通过深交所交易系统增持了公司3,373.16万股,占公司总股本的0.99%.本轮增持完成後,美的集团持有公司13.93亿股,占公司总股本比例的41.17%.

--交行(3328.HK)(601328.SS)金研中心发布12月份物价预测数据指出,12月份居民消费物价指数(CPI)同比涨幅或将降至4%左右,并预计2012年通货膨胀不会成为宏观经济运行中的主要矛盾.

**人民日报**

--国家林业局数据显示,2008年全面铺开的集体林权制度改革,目前已完成26亿亩集体林地确权,占全国集体林地总面积的95%,集体林改明晰产权任务已基本完成;力争到2020年,全国林地面积由目前的45.6亿亩增加到46.8亿亩,林地占国土面积由目前的31.6%提高到32.5%.

--综合专家建议,在全球经济前景不明朗的情况下,亚洲经济体应当加强货币互换等方面的合作,以避免因过分依赖美元而造成币值的大幅波动.

--12月29日当天,广西龙门跨海大桥、桂(林)南(宁)高速公路改扩建、梧州至柳州高速公路等48个项目开工,总投资达1,183亿元人民币.

**第一财经日报**

--从一家中资银行上海分行内部文件处获悉,该行要求稳定期限不足一个月的存款不计入新增存款考核.业内人士认为,虽然"稳定、理性"的存款是良性业务方向,但在存贷比指标压力较大的情况下,最终执行情况仍有待观察.

--从多位权威人士处获悉,继10月和11月两次还款後,最近两天铁道部又启动了新一批还款,中国南车(601766.SS)和中国北车601299.SS均收到铁道部支付的欠款.四季度以来铁道部共筹集资金支付了南北车约500亿元人民币应收账款,两家公司各占一半.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曾菱/李然; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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