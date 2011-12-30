〔EIA库存周报〕美国上周原油库存意外增加390万桶,因进口反弹

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

12/23/11 较上周 较上年 12/23/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 339.6 9.6 -5.0 327.5 3.9 -11.9

馏分油 140.2 0.6 -22.6 140.4 1.2 -20.6

汽油 215.7 1.9 -0.7 217.7 -0.7 2.9

取暖油 38.7 -0.3 -10.9 38.9 -0.2 -8.5

新配方(RFG)汽油 0.2 0.0 -0.4 0.3 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 41.1 -0.9 -1.3 41.2 -0.3 -2.5

原油日加工量 14.5 0.1 0.0 14.6 0.0 -0.3

炼厂产能利用率(%)83.3 0.2 -2.3 84.2 -0.7 -3.6

油品供应

(四周移动平均) ------------------------- 18.6 0.1 -1.6

路透纽约12月29日电---美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加,因进口反弹.

数据显示,截至12月23日当周,美国原油库存增加390万桶.增幅小於美国石油协会(API)周三公布的增加960万桶.路透调查分析师预估为减少170万桶.

美国墨西哥湾沿岸地区的原油库存增幅最大,当周增加430万桶.分析师指称进口反弹,因本月稍早限制休斯敦航道运输的雾气已经消散.

由於炼厂在年底因会计理由降低库存,分析师原以为美国原油库存会再度减少.EIA上周公布的数据显示,原油库存锐减1,050万桶,创10年最大降幅.

"(这份数据)并不像API的数据那样利空,但仍不够利多,"BNP Paribas Prime brokerage Inc.主管Tom Bentz称.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油交割地库欣的库存下降28.9万桶至2,991万桶,为2010年2月来最低.

纽约商业期货交易所(NYMEX)2月原油期货CLc1上涨0.29美元,或0.29%,结算价报99.65美元.[ID:nCT0492269]

汽油库存下滑69.2万桶,分析师原先预估为减少10万桶.

馏分油库存增加121万桶.分析师原先预估为减少50万桶.

炼厂产能利用率下降0.7个百分点至84.2%.路透调查分析师原先预估为不变.

馏分油过去四周需求较上年同期增加3.9%,为每日402万桶.汽油过去四周需求较上年同期减少5.6%,为每日876万桶.汽油需求今年受经济忧虑冲击.(完)