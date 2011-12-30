《中国已公布新股发行上市日程表》--12月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 1/4/2012 深 国瓷材料 300285 1,560 *26.00 *55.32 招商证券 1/9/2012 1/4/2012 深 安科瑞 300286 867 *30.00 *32.97 日信证券 1/9/2012 1/6/2012 沪 江南嘉捷 -- 不超过5,600 -- -- 华泰联合 1/11/2012 1/9/2012 深 海思科 002653 不超过4,010 -- -- 中信证券 1/12/2012 *1/11/2012 深 扬子新材 002652 2,668 -- -- 湘财证券 1/16/2012 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 博彦科技 002649 -- 22.00 39.86 西南证券 12/29 -- 深 加加食品 002650 -- 30.00 40.54 东兴证券 12/29 -- 深 利君股份 002651 -- 25.00 17.61 广发证券 12/29 -- 深 苏交科 300284 -- 13.30 35.95 中信建投 12/30 -- 深 温州宏丰 300283 -- 20.00 32.32 中德证券 1/4/2012 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 周晓峰; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。