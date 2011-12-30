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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 08:31 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--12月30日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
  1/4/2012    深   国瓷材料   300285       1,560        *26.00       *55.32     招商证券 1/9/2012
  1/4/2012    深   安科瑞     300286         867        *30.00       *32.97     日信证券 1/9/2012
  1/6/2012    沪   江南嘉捷     --      不超过5,600       --           --       华泰联合 1/11/2012
  1/9/2012    深   海思科     002653    不超过4,010       --           --       中信证券 1/12/2012
 *1/11/2012   深   扬子新材   002652       2,668          --           --       湘财证券 1/16/2012

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
   --    深     博彦科技    002649         --           22.00        39.86     西南证券 12/29
   --    深     加加食品    002650         --           30.00        40.54     东兴证券 12/29
   --    深     利君股份    002651         --           25.00        17.61     广发证券 12/29 
   --    深     苏交科      300284         --           13.30        35.95     中信建投 12/30
   --    深     温州宏丰    300283         --           20.00        32.32     中德证券 1/4/2012

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 周晓峰; 审校 林高丽

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