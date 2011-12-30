〔日本财政〕执政党同意将消费税率上调时间推後六个月

路透东京12月30日电---日本执政党民主党税收问题小组周五早间同意就上调消费税一事采用新的时间表,因反对声日益强烈.根据新的时间表,税率首次上调时间将不早於2014年4月,较原先计划推後六个月.

由於税收下降,日本下一财政年度预算有将近一半将不得不依靠发行公共债务来筹措,政府希望在2015年前後将消费税率提高一倍至10%,以筹集社会福利计划所需资金.

但日本首相野田佳彦很难为此获得支持,不仅公众和反对党,就连民主党内部也有人表示反对.民主党内九位资历较浅的成员周三因这一问题而提交退党申请.

民主党议员从周四下午一直讨论到午夜过後,最终同意在2014年4月将消费税率从5%提高至8%,然後在2015年10月提高至10%.

政府亦向国会保证,将推动日本央行采取进一步行动以结束通缩,且政府有可能根据经济形势停止增税.

政府计划在3月前向国会提交这份议案,但由於反对党可能利用在参议院的控制权进行阻挠,议案能不能获得通过并不确定.(完)