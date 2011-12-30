〔金砖国家〕12月29日股汇市收盘纵览

路透12月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月29日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升0.12%,报914.21点.

中国股市:沪综指小幅收高,元旦假日前市场人气极度低迷,成交额再创三年新低.分析人士称,年底资金面紧张,加之假日将至,令投资者保持谨慎,预计今年最後一个交易日大盘仍将弱势震荡.沪综指.SSEC收报2,173.561点,涨3.547点,或0.16%,今日A股成交额萎缩至359亿元人民币.[.SSCN]

香港股市:在低迷交投中连续第二日收低,受金融股与中资地产股疲势拖累,大盘股指全年恐创下三年来首个年跌幅.恒生指数.HSI收跌0.65%至18,397.92点,恒生国企指数.HSCE挫跌0.36%至9,944.58.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS小幅收涨.大型银行卖出大量美元头寸,释放过多流动性,推高人民币即期汇价.市场人士认为,明年人民币将保持小幅升值,双向波动格局.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水380点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3572元.[CNY/CN]

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印度股市:印度股市连续第三个交易日下跌,至逾一周来的最低收盘点位,因印度卢比持续疲软加剧公司盈利前景更趋黯淡的担忧.指标BSE指数.BSESN收跌183.92点或1.17%,报15,543.93点,为12月20日以来最低收盘水准.成分股中有24家收低.[.BO]

印度汇市:印度卢比收市持稳,从日内低点反弹,因连续第二日出现疑似央行干预和国有银行抛售美元,但印度卢比近期依然承压.卢比兑美元INR=D2收报53.07/08,与上日持平,盘中触及53.51的低位.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,365.130点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.93%,报729.23点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下挫1.64%,报32.2395卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.9%,报41.5700卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市在淡静交投中录得一周来最大单日涨幅,得益於投资者在年末逢低吸纳,以及美国经济数据乐观盖过欧债危机担忧.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.39%,报56,754.08点.[ID:nN1E7BS0B0]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元扭转早先跌势上涨,因美国就业和房屋数据强劲,令市场更加预期美国经济成长正摆脱约三年的疲态反弹.雷亚尔兑美元BRBY上涨0.24%,报1.8675.[ID:nL1E7NT6T6]

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南非股市:下跌0.4%,进一步远离与2011年持平的水平,因贵金属下挫拖累Impala Platinum(IMPJ.J)等矿业股走低.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌0.4%,报28,486.53点,进一步远离去年最後交易日收盘的28,639.40点.综合指数.JALSH亦跌0.3%,报31,995.87点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3走坚,鲜有进口商在年底买入美元,但双向交易盘可观令8.10的阻力位保持完好.南非兰特兑美元在8.12-8.22窄幅区间内交投.南非市场在周四1000GMT提前休市.[ZAR/](完)