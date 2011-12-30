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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 09:07 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国人福医药(600079.SS)4亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,招商银行主承销
  内蒙古博源控股集团7亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,浦发银行和建设银行主承销
  黄山旅游集团2亿元五年期中期票据(主体评级AA-)簿记建档,建设银行主承销
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  二、新债上市:   

  中文传媒(600373.SS)1亿元一年期短融041158025,票面利率6.87%
  京能热电(600578.SS)3亿元一年期短融041151014,票面利率6.87%
  华联综超(600361.SS)5亿元一年期浮息(一年定存基准)短融041169008,基本利差3.65%
  阿拉尔统众国资公司12亿元九个月期短融041154019,票面利率6.80%
  北京国有资本经营中心40亿元五年期固息债1180193,票面利率5.00%
  北京国有资本经营中心60亿元10年期固息债1180194,票面利率5.40%
  厦门港务集团4亿元三年期中票1182404,票面利率6.77%
  粤电集团30亿元五年期中票1182405,票面利率5.13%
  淮南矿业集团35亿元五年期中票1182406,票面利率5.13%
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  三、缴款:

  广西北部湾银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120016,票面利率6.80% 
  山西国际电力6亿元一年期短融
  多氟多(002407.SZ)2亿元一年期短融
  华鲁控股18亿元五年期中票
  华天酒店(000428.SZ)3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融
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  四、还本付息:

  佛山公用事业控股公司7亿元一年期短融1081441到期兑付,票面利率4.81%
  中国人民银行20亿元三个月期央行票据1101075到期兑付,参考收益率3.1618%
  国家开发银行200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息金融债040224付息,票面利率5.42%
  兴业银行(601166.SS)18.6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债041001付息,票面利率5.10%
  兴业银行11.4亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债041002付息,基本利差2.40%
  中国船舶重工集团公司30亿元五年期中票0882039付息,票面利率3.90%
  齐鲁银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092011付息,票面利率5.80%
  绵阳商行1.1亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092014付息,票面利率6.10%
  重庆农商行(3618.HK)23亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092103付息,票面利率5.50%
  湖南有色金属控股公司7亿元三年期中票0982174付息,票面利率4.63%
  黑龙江省中小企业1.7亿元三年期集合票据1083018付息,票面利率6.00%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国华宝兴业基金管理有限公司日前宣布,该公司管理的公募基金暂停参与各发行人的
IPO(首次公开发行)询价,暂停接待各发行人、保荐机构的IPO路演.[ID:nCN1313158]
  --国务院副总理张德江指出,明年要确保完成城镇新增就业900万人以上,失业人员再就业
500万人,就业困难人员再就业120万人,城镇失业率控制在4.6%以内的就业目标,保持就业局势
稳定.
  ==============================================================================(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 冉莹/李宏薇

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