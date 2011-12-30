《中国债券市场每日交易备忘》--12月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国人福医药( 600079.SS )4亿元人民币一年期短期融资券(主体评级AA-)簿记建档,招商银行主承销 内蒙古博源控股集团7亿元一年期短融(主体评级AA-)簿记建档,浦发银行和建设银行主承销 黄山旅游集团2亿元五年期中期票据(主体评级AA-)簿记建档,建设银行主承销 ============================================================================== 二、新债上市: 中文传媒( 600373.SS )1亿元一年期短融041158025,票面利率6.87% 京能热电( 600578.SS )3亿元一年期短融041151014,票面利率6.87% 华联综超( 600361.SS )5亿元一年期浮息(一年定存基准)短融041169008,基本利差3.65% 阿拉尔统众国资公司12亿元九个月期短融041154019,票面利率6.80% 北京国有资本经营中心40亿元五年期固息债1180193,票面利率5.00% 北京国有资本经营中心60亿元10年期固息债1180194,票面利率5.40% 厦门港务集团4亿元三年期中票1182404,票面利率6.77% 粤电集团30亿元五年期中票1182405,票面利率5.13% 淮南矿业集团35亿元五年期中票1182406,票面利率5.13% ============================================================================== 三、缴款: 广西北部湾银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120016,票面利率6.80% 山西国际电力6亿元一年期短融 多氟多( 002407.SZ )2亿元一年期短融 华鲁控股18亿元五年期中票 华天酒店( 000428.SZ )3亿元一年期浮息(半年定存基准)短融 ============================================================================== 四、还本付息: 佛山公用事业控股公司7亿元一年期短融1081441到期兑付,票面利率4.81% 中国人民银行20亿元三个月期央行票据1101075到期兑付,参考收益率3.1618% 国家开发银行200亿元15年期发行人选择权(10+5)固息金融债040224付息,票面利率5.42% 兴业银行( 601166.SS )18.6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债041001付息,票面利率5.10% 兴业银行11.4亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债041002付息,基本利差2.40% 中国船舶重工集团公司30亿元五年期中票0882039付息,票面利率3.90% 齐鲁银行7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092011付息,票面利率5.80% 绵阳商行1.1亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092014付息,票面利率6.10% 重庆农商行( 3618.HK )23亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092103付息,票面利率5.50% 湖南有色金属控股公司7亿元三年期中票0982174付息,票面利率4.63% 黑龙江省中小企业1.7亿元三年期集合票据1083018付息,票面利率6.00% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国华宝兴业基金管理有限公司日前宣布,该公司管理的公募基金暂停参与各发行人的 IPO(首次公开发行)询价,暂停接待各发行人、保荐机构的IPO路演.[ID:nCN1313158] --国务院副总理张德江指出,明年要确保完成城镇新增就业900万人以上,失业人员再就业 500万人,就业困难人员再就业120万人,城镇失业率控制在4.6%以内的就业目标,保持就业局势 稳定. ==============================================================================(完) --整理 曹巍浩; 审校 冉莹/李宏薇