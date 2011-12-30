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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 09:07 BJT

〔表格〕澳洲11月经季节调整民间信贷较上月增长0.3%

路透悉尼12月30日电---澳洲央行周五公布,11月经季节调整民间信贷较上月增长0.3%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

11月 10月 2011年11月/2010年11月

信贷总额 +0.3 +0.2 +3.5

房屋信贷 +0.5 +0.4 +5.7

其他个人用途信贷 +0.1 -0.2 -1.1

企业信贷 0.0 0.0 +0.9

今年澳洲房屋信贷同比增幅介於5%-6%之间,远低於过去10年间的两位数增幅.个人信贷极为疲弱,因澳洲家庭增加储蓄和减少借债.

企业信贷也持续疲软,部分原因是很多大型企业筹措投资支出的途径是强劲的现金流及资本市场,而没有通过银行.(完)

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--编译 肖群英;审校 郑茵

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