〔表格〕澳洲11月经季节调整民间信贷较上月增长0.3%

今年澳洲房屋信贷同比增幅介於5%-6%之间,远低於过去10年间的两位数增幅.个人信贷极为疲弱,因澳洲家庭增加储蓄和减少借债.

企业信贷也持续疲软,部分原因是很多大型企业筹措投资支出的途径是强劲的现金流及资本市场,而没有通过银行.(完)