〔表格〕澳洲11月经季节调整民间信贷较上月增长0.3%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月30日电---澳洲央行周五公布,11月经季节调整民间信贷较上月增长0.3%.
以下为数据细节(经季节调整百分比变动):
11月 10月 2011年11月/2010年11月
信贷总额 +0.3 +0.2 +3.5
房屋信贷 +0.5 +0.4 +5.7
其他个人用途信贷 +0.1 -0.2 -1.1
企业信贷 0.0 0.0 +0.9
今年澳洲房屋信贷同比增幅介於5%-6%之间,远低於过去10年间的两位数增幅.个人信贷极为疲弱,因澳洲家庭增加储蓄和减少借债.
企业信贷也持续疲软,部分原因是很多大型企业筹措投资支出的途径是强劲的现金流及资本市场,而没有通过银行.(完)
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--编译 肖群英;审校 郑茵
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。