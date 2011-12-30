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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 09:19 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货下滑,因年底投资者锁定获利

悉尼12月30日电---美国谷物期货周五在亚洲市场盘初下降,大宗商品市场普遍下跌,投资者在年底平仓.

玉米期货下滑近1%,从六周高位下滑,因投资者锁定获利.此前玉米市场因天气忧虑而扬升,技术面曾呈现超买状态.

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦和大豆期货亦下降,因有迹象显示本周的年底空头回补已推动价格升至过热水准,即达到技术性超买水平.

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