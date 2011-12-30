〔芝加哥期市〕美国谷物期货下滑,因年底投资者锁定获利

玉米期货下滑近1%,从六周高位下滑,因投资者锁定获利.此前玉米市场因天气忧虑而扬升,技术面曾呈现超买状态.

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦和大豆期货亦下降,因有迹象显示本周的年底空头回补已推动价格升至过热水准,即达到技术性超买水平.