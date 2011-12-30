〔芝加哥期市〕美国谷物期货下滑,因年底投资者锁定获利

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
悉尼12月30日电---美国谷物期货周五在亚洲市场盘初下降,大宗商品市场普遍下跌,投资者在年底平仓.
玉米期货下滑近1%,从六周高位下滑,因投资者锁定获利.此前玉米市场因天气忧虑而扬升,技术面曾呈现超买状态.
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦和大豆期货亦下降,因有迹象显示本周的年底空头回补已推动价格升至过热水准,即达到技术性超买水平.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。