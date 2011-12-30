今年全球截获象牙走私数量创纪录--TRAFFIC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透约翰内斯堡12月29日电---国际野生物贸易研究组织(TRAFFIC)周四称，2011年全球截获的大规模象牙走私数量将创记录，表明非洲猎象活动大增，以满足亚洲对象牙的需求。
TRAFFIC指出，2011年至少截获了13起大规模象牙走私活动，象牙数量超过800公斤，这一数字是去年的两倍有余。
该组织在声明中称，“保守估计，2011年这13起大规模走私案中，截获象牙总重超过23吨，可能意味着2,500头左右的大象被捕杀，甚至可能更多。”
TRAFFIC负责大象贸易信息系统的米利肯(Tom Milliken)称，这是他过去20多年负责该数据库以来，所见截获大规模象牙走私最严重的一年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。