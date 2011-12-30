〔西班牙政经〕新政府即将宣布多项减支方案,揭开新一轮撙节措施序幕

* 政府将宣布冻结最低工资

* 最终削减支出方案要等到3月批准2012年预算才会定案

* 养老金上调与通胀挂钩是唯一的增加开支项目

路透马德里12月30日电---西班牙中右翼政府将於周五宣布数以十亿欧元计的削减开支措施,利用其自11月选举获胜掌权以来颁布的首波政令,向国民昭示更严厉的撙节措施即将来临.

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)承诺,为了提振西班牙遭受重创的经济,将在达成严苛削减预算赤字目标的同时改革破败的劳动市场,让国家摆脱长期的经济萧条.

鉴於拉霍伊仅有一周时间来审阅社会党留下的账簿,且2012年预算案尚未敲定,即将在每周例行的内阁会议後宣布的举措,将只是启动诸多更为痛苦撙节措施的开端.

"我肯定,我们将看到削减支出.我预料不会有很多具体内容,因时间不多,新内阁刚刚组建,一半(行政官员)尚未任命.但他们希望发出即将削减赤字的信息,"马德里智库Fedea首席分析师Pablo Vazquez称.

在社会党主政下,西班牙预算赤字相当於国内生产总值(GDP)的比例料将从2009年的11.2%降至今年6.5%,拉霍伊必须拿起接力棒,将2012年预算赤字进一步减至相当於GDP的4.4%.

为此,西班牙政府需要想方设法节省开支约200亿欧元,但在西班牙17个自治区报告其财政收支前,该国公共账户的具体状况不详,相关数据要到3月底才会确定.

**冻结最低薪资**

拉霍伊上周对国会表示,将在周五下令将2011年预算展延期3月31日,并通过第一季紧急删减支出案.他还表示2012年预算上限会在1月稍晚时确定.

多数公共部门冻结人事及最低薪资是西班牙30年来首见的举措,这是目前仅知的减支细节.拉霍伊说,唯一支出增加的地方是提高一项与通胀连动的养老金.

政府周五也可能公布一项法案的部分细节,以落实此前针对财政纪律的宪法修正案,而该法案要到1月才会通过.

拉霍伊面临平衡预算的困境,但他有国会多数的强力後盾.

拉霍伊一方面必须透过大幅删减支出来降低赤字,但另一方面他又必须增加竞争力,重新启动停滞的经济.拉霍伊已经提议提供企业一些减税措施.

根据IESE商学院数据,2003-2008年间,西班牙工资的增幅高达20.8%,远高於德国的9.7%,过去几年的薪资涨势已让西班牙劳工失去竞争优势.

西班牙经济部长Luis de Guindos本周表示,他预期2012年将开局疲软,许多分析师认为西班牙已经陷入衰退,可能延续数季之久.

不过西班牙在4月之前没有大量的债券赎回,令拉霍伊得以有些施展空间,不像意大利一样仍让投资人忧心不已;意大利周四备受关注的标债结果显示,指标10年期公债收益率仍接近7%的警戒水平.不过西班牙本身融资成本仍然高,如果保守阵营立场动摇,那麽市场信心将直线下降.

根据El Pais报最近的民调显示,许多西班牙人已经准备好更加节省开销,有将近49%受访者可以谅解必须做出更多牺牲才能脱离危机.(完)