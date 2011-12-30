美韩国防部长共商朝鲜半岛稳定事宜

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月29日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）与韩国国防部长金宽镇（Kim Kwan-jin）周四共商朝鲜半岛稳定事宜。
美国国防部发言人利特尔（George Little）称，帕内塔与金宽镇谈话持续了20分钟。
利特尔在声明中称：“两国防长一致认为，朝鲜半岛和平与稳定是我们的首要任务，双方同意在未来几周及几个月内，将保持密切合作与协调。”
金正日12月17日去世，本周三约10万朝鲜人聚集在平壤进行哀悼。
金正日之子金正恩接班之际，外界对朝鲜未来走向及稳定局势感到担忧，特别是韩国等美国的盟国。（完）
--编译：张家伟;发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。