更正:《全球市场》亚洲股市微升,但2011年可能录得跌幅

(更正:因英文原文有误,要点及内文第四段改为,"澳洲...将录得指数30年以来首次连续两年年度跌幅",非"30年以来首次年跌幅".
* MSCI不含日本亚太股指全年料跌18%
* 澳洲指标股指可能录得30年来首次连续两年年度跌幅
* 欧元守住隔夜涨幅,得益於美国经济数据乐观
路透新加坡12月30日电---周五是2011年的最後交易日,亚洲股市微升,欧元守住隔夜涨幅,因美国经济数据乐观协助缓解全球经济担忧,而年底空头回补提振原油价格.
不过,亚洲股市年内仍整体下跌约20%,因自然灾害和金融风暴打压投资者风险偏好,促使他们青睐美元和黄金等避险资产.
摩根士丹利国际资本公司(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS年内跌逾18%,恐遭遇2008年以来首个年度跌幅.
澳洲S&P/ASX 200指数年内下挫14%,将录得指数30年以来首次连续两年年度跌幅;日股日经指数.N225和东证股价指数.TPX则分别挫跌18%和19%.
IG Markets机构交易员Chris Weston说,"看看全部资产类别的情况,就会发现今年的主题是避险,大家都在保护自己的资本."
2011年发生的日本地震和海啸,以及美国和欧洲的债务危机及泰国洪灾,均令投资者不安.
周五市场人气谨慎乐观,因周四美国公布的数据显示该国经济呈现正面趋势,并且激励美国和欧洲股市小幅上涨.
摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指上涨0.2%,日本股市日经指数上扬0.4%.
美国11月成屋待完成销售指数跳升至一年半高点.美国中西部地区工厂活动指标--12月芝加哥采购经理人指数(PMI)好於预期.
美国数据抵消了欧元区担忧并提振风险资产,欧元亦从中获益.
美元指数.DXY脱离一年高位80.854,拉回至80.410;欧元EUR=则弹离15个月低位1.2856,升至1.2951美元.
市场目前聚焦於将於0230 GMT时公布的汇丰中国12月制造业活动报告.本月稍早发布的采购经理人指数(PMI)初值显示,继新订单减少後,中国12月制造业生产再度缩减.
原油守住海外市场的涨势,因股市上扬,且空头回补协助油价摆脱稍早因美国库存增加而引发的跌势.
美国原油CLc1涨0.5%,布兰特原油LCOc1则涨0.1%.
伊朗扬言若西方国家对其石油出口进行制裁,将阻断重要石油贸易通道.上日美国第五舰队表示,不容许阻断霍尔木兹海峡的通航.(完)
--编译 肖群英/艾茂林/兰秀娟/龚芳;审校 张涛/石冠兰