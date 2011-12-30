《中国报摘》--其他报纸重要消息12月30日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**国际商报**
--中国商务部外贸司司长王受文称,在国内企业出口订单骤减、国际市场需求更为紧张的背景下,须着力培养外贸新优势:出口企业要加大对知识产权的保护力度,要为企业减负,要保持出口退税等相关政策的稳定性.
--分析文章称,2012年预计关键商品(如原油和铜等)价格将与主要股市趋势趋於同步,而一些投资属性中等但期货盘子较小的商品,如棉花、食糖,价格波动幅度将会加大.
**中国工业报**
--国内乘用车消费结构升级不断深化,表现在进口车需求增速惊人、技术流派的合资车型供不应求、汽车产品价值呈上升趋势.从利润分配上看,绝大部分利润都被进口车和合资品牌拿走,自主品牌始终处於利益链的最低端.
**证券时报**
--据悉,2012年农业部将促进水产品加工业快速发展.预计今年全年水产品出口额接近180亿美元,增幅近三成.
--据了解,今年1-11月,中国农产品进出口总额为1,384亿美元,同比增长28.7%.贸易逆差为297.5亿美元,同比扩大48.2%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李然/冉莹; 审校 丁淑琴
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。