《中国报摘》--其他报纸重要消息12月30日(II)

**国际商报**

--中国商务部外贸司司长王受文称,在国内企业出口订单骤减、国际市场需求更为紧张的背景下,须着力培养外贸新优势:出口企业要加大对知识产权的保护力度,要为企业减负,要保持出口退税等相关政策的稳定性.

--分析文章称,2012年预计关键商品(如原油和铜等)价格将与主要股市趋势趋於同步,而一些投资属性中等但期货盘子较小的商品,如棉花、食糖,价格波动幅度将会加大.

**中国工业报**

--国内乘用车消费结构升级不断深化,表现在进口车需求增速惊人、技术流派的合资车型供不应求、汽车产品价值呈上升趋势.从利润分配上看,绝大部分利润都被进口车和合资品牌拿走,自主品牌始终处於利益链的最低端.

**证券时报**

--据悉,2012年农业部将促进水产品加工业快速发展.预计今年全年水产品出口额接近180亿美元,增幅近三成.

--据了解,今年1-11月,中国农产品进出口总额为1,384亿美元,同比增长28.7%.贸易逆差为297.5亿美元,同比扩大48.2%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然/冉莹; 审校 丁淑琴

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