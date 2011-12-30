美国阿拉斯加火山喷发 引发空中交通警报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿拉斯加安克雷奇12月29日电(记者 Yereth Rosen)---科学家称，美国阿拉斯加州阿留申群岛的克利夫兰火山(Cleveland Volcano)周四早间强烈喷发，火山灰冲到4,570米(1.5万英尺)高空，引发空中交通警报。
克利夫兰火山位於安克雷奇西南1,500公里的一个无人小岛上，自7月以来一直有熔岩和气体渗出。
该火山顶峰正好位於亚洲与北美的商业航线下面，此处喷发的火山灰可能对飞机带来危险。飞机发动机若吸入火山灰，容易会受损并突然失灵。
阿拉斯加火山观察站称，该火山可能在毫无徵兆的情况下再度喷发，并产生更大的火山灰云层。
该观察站地球物理学家施奈德(Dave Schneider)称，根据卫星捕捉到的图像，周四的爆发，可能是连续数月间歇性低水平喷发逐渐积累的压力所产生的结果。
据该观察站，克利夫兰火山最近一次大规模喷发是在2001年，当时共发生了三次爆发，激起的火山灰高达3.9万英尺，火山口溢出的熔岩成河。该火山还在2009年喷发过一次，但激起的火山灰不多。(完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。