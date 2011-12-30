美国阿拉斯加火山喷发 引发空中交通警报

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路透阿拉斯加安克雷奇12月29日电(记者 Yereth Rosen)---科学家称，美国阿拉斯加州阿留申群岛的克利夫兰火山(Cleveland Volcano)周四早间强烈喷发，火山灰冲到4,570米(1.5万英尺)高空，引发空中交通警报。

克利夫兰火山位於安克雷奇西南1,500公里的一个无人小岛上，自7月以来一直有熔岩和气体渗出。

该火山顶峰正好位於亚洲与北美的商业航线下面，此处喷发的火山灰可能对飞机带来危险。飞机发动机若吸入火山灰，容易会受损并突然失灵。

阿拉斯加火山观察站称，该火山可能在毫无徵兆的情况下再度喷发，并产生更大的火山灰云层。

该观察站地球物理学家施奈德(Dave Schneider)称，根据卫星捕捉到的图像，周四的爆发，可能是连续数月间歇性低水平喷发逐渐积累的压力所产生的结果。