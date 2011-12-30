〔日本债市〕公债价格微升,此前欧洲相关忧虑提振美国公债

路透东京12月30日电---日本公债价格周五早盘微升,因市场人士受到美国公债的涨势鼓舞,由於市场担忧欧债危机,美国公债受避险需求支撑. 指标10年期公债收益率(殖利率)料将连续第二年录得跌幅,主要是因为欧债危机和全球经济放缓已提升了日债的魅力. 10年期日债期货3月合约2JGBv1上升0.08点,报142.36,但在日线图一目均衡云区底部142.56面临强劲阻力.