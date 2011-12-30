〔日本债市〕公债价格微升,此前欧洲相关忧虑提振美国公债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月30日电---日本公债价格周五早盘微升,因市场人士受到美国公债的涨势鼓舞,由於市场担忧欧债危机,美国公债受避险需求支撑. 指标10年期公债收益率(殖利率)料将连续第二年录得跌幅,主要是因为欧债危机和全球经济放缓已提升了日债的魅力. 10年期日债期货3月合约2JGBv1上升0.08点,报142.36,但在日线图一目均衡云区底部142.56面临强劲阻力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。