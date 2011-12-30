〔中国公开市场〕2012年1月央票和正回购到期量1,260亿元,环比增近六成

路透上海12月30日电---据路透统计显示,中国央行公开市场2012年1月央票和正回购到期量合计为1,260亿元人民币,较今年12月的800亿元环比增长近六成.

其中,明年1月公开市场央票到期量为110亿元,正回购到期量为1,150亿元.

此外,明年一季度公开市场到期量为3,500亿元;其中央票到期量为1,950亿元,正回购到期量为1,550亿元.

以下为2012年1月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量

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2012/1/1-1/6 10 500 510

1/7-1/13 80 650 730

1/14-1/20 10 -- 10

1/21-1/27 -- -- --

1/28-1/31 10 -- 10

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合计 110 1,150 1,260

注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.

2.明年春节假期为1月22日-28日,期间的到期量统计至下周.(完)

--整理 曲伟治/边竞; 审校 乔艳红

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