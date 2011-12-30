〔中国公开市场〕2012年1月央票和正回购到期量1,260亿元,环比增近六成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月30日电---据路透统计显示,中国央行公开市场2012年1月央票和正回购到期量合计为1,260亿元人民币,较今年12月的800亿元环比增长近六成.
其中,明年1月公开市场央票到期量为110亿元,正回购到期量为1,150亿元.
此外,明年一季度公开市场到期量为3,500亿元;其中央票到期量为1,950亿元,正回购到期量为1,550亿元.
以下为2012年1月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 单周到期总量
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2012/1/1-1/6 10 500 510
1/7-1/13 80 650 730
1/14-1/20 10 -- 10
1/21-1/27 -- -- --
1/28-1/31 10 -- 10
-------------------------------------------------------
合计 110 1,150 1,260
注:1.考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
2.明年春节假期为1月22日-28日,期间的到期量统计至下周.(完)
--整理 曲伟治/边竞; 审校 乔艳红
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。