中国副外长本周赴伊朗进行政治磋商

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月30日电---中国外交部称，翟隽副外长於12月28-29日赴伊朗进行两国外交部例行政治磋商。
外交部网站周四发布的声明未提供更多细节。伊朗是中国重要的石油供应国。
声明称：“双方就中伊关系及共同关心的国际和地区问题交换了看法。”
翟隽会见了伊朗外长萨利希及其他官员。
伊朗近期曾表示，若遭制裁，将切断霍尔木兹海峡石油运输。霍尔木兹海峡是中东产油国的重要航道。
中国外交部发言人洪磊在周四记者会上回答提问时表示：“中国希望霍尔木兹海峡维持和平与稳定。”
过去10年，中国推动了全球石油需求增长，且日益依赖中东原油供应。今年截至10月，中国日均从伊朗进口原油54.7万桶，2010年日均进口量则为42.6万桶。向中国输出原油最多的国家中，伊朗仅次于沙特阿拉伯和安哥拉。（完）
--编译：张家伟;发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。