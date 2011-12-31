《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的12月26日-12月30日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周走强,全年累计升值4.7%.单周有三个交易日中间价创出新高, 体现出决策层引导意图所在;期间虽有购汇客盘扰动,但周五下午即期汇价还是强势突破,进入 6.29时代.2012年,人民币兑美元双向波动、小幅升值或已成市场共识.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行年内六次上调存款准备金率,筑坝拦水;但公开市场全年净投放19,070亿元人民币, 接近去年的三倍,及时为市场输血平衡政策效果. 分析人士并表示,巨额的净投放并未换来资金面的宽松,高企的存准率仍冻结了大量的流动 性,近期公开市场到期量又不大,考虑到春节前银行要增加备付的需求,央行或会在春节前再度 下调存准率,向市场施以援手. [CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周区间盘整,交投清淡.投资者普遍看好後市表现,部分机构提前布局,买盘浮 现.然正经受跨年及大规模可转债考验的资金面,依然制约着收益率的下行空间.明年在经济 增速及通胀双双回落预期的支撑下,债市中期走势偏乐观.[CN/CN] --票据市场转贴利率当周小幅上行,年末临近,部分面临存贷比调整压力的机构选择出票,但 整体规模不大,市场利率的上升幅度有限;而明年保增长可能成为政策着眼点,货币政策走向 稳中偏松,票据市场利率或将进入下降通道.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周保持弱势,终场收高,但今年以累计下跌21.7%惨淡收场,分析人士预计, 随着新股扩容明年年初相对放缓,信贷投放增加,以及投资者信心好转,明年1月股市或能有所 期待.[.SSCN] 期市: --沪铜价格当周窄幅震荡,全年下滑23%,为近三年来首见年度跌幅.欧债危机阴霾不散,引发全 球经济成长放缓,让人更加担心铜的需求将回落.沪铜主要合约SCFc3周五收报55,360元,较 上周五下跌490元.[MET/LCN] 黄金: --国内黄金价格继续回调,追随工业金属及股市的跌势.因市场担心全球经济成长,美元走强且 累及市场人气.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报319.80元人民币,全周下跌 10.4元;期金主要合约SHAUM2收报319.45元,亦跌11.47元.(完) --整理 冉莹/曹巍浩/宿泱韫/周晓峰; 审校 林高丽