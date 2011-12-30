〔中国汇市〕人民币兑美元盘中突破6.31再创新高,明年或双向波动小幅升值

* 人民币兑美元早盘上涨,盘中创新高
* 追随又创2005年汇改来新高的中间价
* 汇丰12月PMI终值符合预期影响不大
* 明年人民币双向波动小幅升值或已成共识
路透北京12月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘追随创新高的中间价上涨,盘中一度突破6.31关口创出6.3070的历史新高.至于甫公布的汇丰12月中国制造业PMI终值因符合预期,则影响不大.
"今天早盘(人民币兑美元即期汇价)有涨,但没中间价涨那麽多,"北京一国有银行交易员称,"年底交投很清淡,即期汇价涨很大的原因就是跟随中间价引导."
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3009元,上日为6.3157元.北京时间上午11:08,人民币兑美元即期报6.3125元,上日收盘价报6.3192元.
上述北京交易员进一步指出,汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)继续落在荣枯线下方,符合市场预期,影响不大.2012年人民币兑美元上涨的趋势并没有改变,只是单边快速升值的态势会有所放缓.毕竟较之其他国家,中国的经济增长料仍会比较好.
上海一外资交易员亦给出了相似观点,他预计,明年人民币兑美元的升值幅度或为今年的一半,上涨2.5%左右.
汇丰中国12月制造业PMI终值回升至48.7,但低於初值49.0,且仍位於50下方的萎缩区间.在中国内外需疲弱影响,市场预期宏观政策将进一步稳中趋松.[ID:nCN1312218]
东京汇市,欧元周五在亚洲市场守住隔夜温和涨幅,在下行尝试未果後,一波空头回补支撑欧元. 美国乐观的经济数据也帮助抵消了对欧元区的疑虑,提振风险偏好.[FRX/CN]
离岸市场上,北京时间11:08,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3450/00元,上日尾盘报6.3500元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3910/70,上日尾盘为6.4000元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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