〔日本股市〕早盘微收高,2011年百分比跌幅料上双

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月30日电---日本股市日经指数周五小涨,受助于美国乐观经济数据,但仍有可能以两位数百分比的跌幅结束2011年,成为连续第二年下跌,也是2008年以来表现最差的一年.
东京电力(9501.T)横盘振荡,连续第五日走低,此前日本经济产业大臣呼吁该公司考虑暂时国有化.
该股成交量居首.自3月灾害以来,其股价累计跌逾90%.
Monex Inc资深市场分析师Toshiyuki Kanayama称:"今年发生了地震,泰国洪灾和欧债危机.很难说投资者明年会不会大举回归股市,目前形势下,也很难看到清晰的看涨题材."
日经指数.N225追随美股隔夜涨势,早盘收高0.3%,至8,425.76点.策略师称,25日移动均线切入位8,478是关键测试位.
东证股价指数.TOPX收高0.3%至724.50点.
今年最後一天,成交量料保持清淡.(完)
--编译 程琳;审校 白云
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。