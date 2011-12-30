〔中国房地产〕房价调整幅度尚未理想,严格调控不会"松绑"--新华社

路透北京12月30日电---针对今年各地方的房价控制目标兑现情况,新华社周五发表评论文章称,目前房价的调整幅度尚未到达理想水平,严格的楼市调控明年不会"松绑".

这一基调与本月中央经济工作会议上对明年"坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归"的基调一致.

文章表示,在这一轮严厉调控中,包括上海、北京、深圳在内的中国一线城市的房价率先进入调整期,基本可以达到调控目标.但同时,今年的楼市也有"按下葫芦浮起瓢"的味道,投资投机性需求被严格限购的城市挤出後,便转向涌入二三线城市.

"既不能抱着调控突然放松的幻想,也不能指望调控能一步到位.有些政策能"救急"但不可持续,要强化一些基础工作."文章援引上海房地产科学研究院副院长严荣称.

他提到,比如为使住房保障规划更符合实际,应大力推进地方住房信息联网工作,甚至可筹划实施全国性住房普查工作.

此前上海、青岛、海口、广州、深圳等城市已先後宣布,将继续执行限购政策.而房地产调控的另一条主线--保障房,中国住房和城乡建设部部长姜伟新表示,明年新开工建设保障性住房和棚户区改造住房700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於今年.

文章还提到,数据显示,多地一、二手房市场总体上仍处於僵持状态.少量房源降价销售,虽然统计上的房价有下调,但整体价格松动有限.

"事实上,一些地方市场实际感受与调控效果存在'温差'.虽然不少地方的纸上成绩达标,但是购房者对市场的感受却有更多期待."文章称.

对此,业内人士表示,此轮房价控制目标实现的关键,不宜就房价论房价,而应是降低开发企业的利润,提高居民的收入房价比,这需要和价格管理等部门一起打击房企暴利,制定暴利监管机制.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.12月的中央经济工作会议强调,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.[ID:nCN1283394]

国家统计局此前公布,11月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降城市增至49个,较上月增加了15个,价格持平的城市有16个.[ID:nCN1291738](完)