〔中国债市动态〕现券收益率窄幅整理,对债市中期表现投资人多数乐观

路透上海12月30日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率窄幅整理,因已临近年末,机构交投并不积极.不过在经济增速下滑及通胀继续回落的预期支撑下,投资人对债市中期表现大多偏于乐观.

"今天还是买盘多一些,但不太买得到,因为年底了中介的报价很少,而不到万不得已不会去点双边的,因为你点的话报价很快就下去了,拿不到量,"华东一银行交易员说.

他表示,因为经济基本面不好,市场对於明年债市整体预期不错,但收益率什麽时候能下,下多少,关键就看流动性能不能配合,春节前央行是否下调准备金率至关重要.

在时隔近三年後,中国央行此前於12月5日下调了存款准备金率0.5个百分点.中国明年农历春节假期为1月22日-28日.

回顾今年债市,关键期限的收益率都呈现出前升後降的走势,市场拐点出现在10月前後通胀发出见顶信号时.目前国债、金融债等利率品种收益率基本回到年初水平甚至以下,但信用产品则仍高出去年末一大截,信用利差也是不断扩大.这是因为地方融资平台风险曝光,以及国内外经济环境恶化之後,导致投资者对信用违约风险的担忧情绪持续发酵.

受跨年因素影响,中国银行间债市质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种周五早盘继续走升约20个基点(bp),其它期限亦多上行.

剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.45%/3.40%,上日尾盘为3.46%/3.41%;剩余期限近一年的央行票据1101096券最新报价CN1101096=CFXM为3.48%/3.44%,上日尾盘报3.52%/3.4701%.(完)