〔中国货币市场〕年关将至回购利率续涨,明日料市况愈加平淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月30日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘回购利率续升,年关将至加之大规模新债缴款,推升货币市场利率.明日基金券商等金融机构放假,银行间市场料将更加清淡.
"(明天)银行的交易估计还是有,还有一些银行要做规模,"深圳一银行交易员称.她指出,部分大行今日亦加入大规模拆借资金的行列,推动七天和14天期回购利率均上涨明显.
中国元旦假期为1月1日-1月3日,此间银行间市场将休市.
工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四簿记建档发行500亿元人民币固息次级债,期限含10年和15年,缴款日为12月30日.所募资金用於充实附属资本,提高资本充足率.[ID:nCN1306012]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4097 3.4203 -1.06 2,003.30
七天CN7DRP=CFXS 5.5997 5.3891 21.06 1,429.14
14天CN14DRP=CFXS 6.0397 5.6870 35.27 102.41
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4057 3.4207 -1.50 525.25
七天CHICNY7D=CFXS 5.5268 5.4861 4.07 153.60
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(完)
--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。