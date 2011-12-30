〔中国货币市场〕年关将至回购利率续涨,明日料市况愈加平淡(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海12月30日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘回购利率续升,年关将至加之大规模新债缴款,推升货币市场利率.明日基金券商等金融机构放假,银行间市场料将更加清淡.

"(明天)银行的交易估计还是有,还有一些银行要做规模,"深圳一银行交易员称.她指出,部分大行今日亦加入大规模拆借资金的行列,推动七天和14天期回购利率均上涨明显.

中国元旦假期为1月1日-1月3日,此间银行间市场将休市.

工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四簿记建档发行500亿元人民币固息次级债,期限含10年和15年,缴款日为12月30日.所募资金用於充实附属资本,提高资本充足率.[ID:nCN1306012]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4097 3.4203 -1.06 2,004.30

七天CN7DRP=CFXS 5.6011 5.3891 21.20 1,498.57

14天CN14DRP=CFXS 6.0399 5.6870 35.29 154.41

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4057 3.4207 -1.50 525.35

七天CHICNY7D=CFXS 5.5357 5.4861 4.96 161.60

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 12.5000 19.8500 -7.35 355.92

七天<0#CN7DRPO=SS> 4.1500 4.6800 -0.53 188.12

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.8000 4.5000 -0.70 5.56

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4000 3.4230 -2.30

七天CN7DRPFIX=CFXS 5.6000 5.4306 16.94

14天CN14DRPFIX=CFXS 6.0600 5.6000 46.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.4067 3.4175 -1.08

七天SHICNYSWD= 5.5808 5.4192 16.16

三个月SHICNY3MD= 5.4749 5.4742 0.07

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(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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