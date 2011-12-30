〔新债招标〕中国工行500亿元固息次级债全部为15年期,利率5.5%

路透上海12月30日电---中国工商银行股份有限公司(601398.SS)(1398.HK)周五公告称,周四簿记建档发行的500亿元人民币固息次级债,全部确定为15年期品种,票面利率5.50%.

工行是次500亿元固息次级债,所募资金用将於充实附属资本,提高资本充足率.原计划分为10年和15年两个品种.不过发行公告中已设定了两个期限的回拨条款.[ID:nCN1306012]

该期在第10年末附有发行人赎回权(10+5).联席主承销商为中信证券、中金公司和中银国际证券,其中中信证券并为簿记管理人.中诚信国际信用评级有限责任公司对债券的债项和发行人主体评级均为AAA级.

今年6月工行曾在银行间债市发行380亿元20年期发行人选择权(15+5)固息次级债,票面利率5.56%.

2011年前三季度,工行实现净利润1,639.78亿元,年化加权平均净资产收益率达到25.07%,每股收益为0.47元,不良贷款率降至0.91%.资本充足率和核心资本充足率分别为12.51%和10.03%.

另外四家地方性商业银行近日发行的固息次级债发行结果如下:

广西北部湾银行 南昌银行 长沙银行 兰州银行

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发行金额(亿元) 10 10 13 10

期限(年) 10(5+5) 10(5+5) 10(5+5) 10(5+5)

票面利率 6.80% 6.80% 7.30% 6.80%

主承销商 中信证券 中信建投证券 南京银行 中信建投证券

由於快速扩张以及监管目标的日趋严格,今年以来,不少银行机构都相继进行债务融资以补充资本.包括农业银行(1288.HK)(601288.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)等.(详情请查看中国2011年已发行金融债一览表[CN/DBTCN](完)