〔中国债市〕债务融资工具余额超3万亿元,今年发行1.82万亿元--NAFMII

路透上海12月30日电---中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周五表示,截至29日,银行间市场债务融资工具存量规模突破3万亿元人民币,为30,062亿元.其中今年企业通过NAFMII注册发行债务融资工具1.82万亿元.

交易商协会提供的新闻稿并称,自短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等产品推出以来,累计发行量达5.77万亿元.

中央国债登记结算有限责任公司数据显示,不含後期发行的,托管在上海清算所的短融和超短融等,截至11月末,中债登债券托管余额为21.01万亿元,其中政府债券和政策性银行债存量分别为73,262亿元和64,303亿元,二者占六成半江山.央行票据、中期票据和企业债存量则在2万亿-1.6万亿之间.[ID:nCN1259022]

银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.

中国银行间市场交易商协会是央行管理债券市场的一个重要机构.除受理债务融资工具注册等外,为保证短融、中票等平稳发行,该协会每周一还会公布当周的各评级1-5年品种收益率估值,作为一级市场发行指导.(完)