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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 12:18 BJT

《外汇动态》欧元兑日圆下滑,因日本出口商卖盘

0400GMT---交易商表示,欧元兑日圆和美元兑日圆下滑,受累于日本出口商卖盘.

一位驻新加坡的日资银行交易商称,日本出口商今早已卖出欧元兑日圆和美元兑日圆.

他称,由於对冲基金和中长期投资大户年底交易不活跃,走势受企业人士主导.

美元兑日圆下降0.1%至77.53,从盘中高位77.74下滑.

欧元兑日圆EURJPY=R下挫0.3%至100.33,接近上日在电子交易平台EBS上所及100.05附近的10年低点,期权障碍在100.00.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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