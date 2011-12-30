《阳歌专栏》中国政府为汽车行业降温去火

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**中国为汽车行业踩刹车**

中国国家发改委最新发布的外商投资指导目录似乎透出对汽车厂商的些许不祥征兆，政府或将严格审批重大新建汽车投资项目，为中国发展过热的汽车行业踩下刹车，这是非常有必要的一步措施。中国汽车行业发展过热，最终可能导致很多较小型企业倒闭。

媒体对上述外商投资指导目录进行了详细报 道，其中表明中国将努力实现汽车行业的“健康发展”，重点培育新兴产业--大幅减少对重大新建项目的审批，但新能源动力汽车也许除外。

这应该是个好消息。过去两年，中国汽车行业宣布的新建投资达到数十亿美元，其中多数属於大型外国汽车厂商与其中国合作夥伴创立的合资企业。中国政府的经济刺激政策促使汽车工业在2009和2010年高速增长，但是这些刺激政策多数已经到期，且政府宏观政策方向从刺激经济增长转向控制经济过热，2011年中国汽车销售增长大幅放缓，几乎陷入停滞状态。今年前11个月，中国汽车销售增长仅2.6%，较上年的32%增幅大幅下滑，更没法与2009年相提并论。中国在此期间已经超过美国，成为世界最大的汽车市场。

在汽车行业高速发展的那两年里，大众(VOWG.DE)、福特(F.N)、宝马(BMWG.DE)等国际汽车业巨头无疑都宣布了在中国的重大新建投资计划。未来两年，随着这些新建产能投入生产，中国汽车市场很可能出现严重供过於求，给业内企业造成巨大压力，尤其是没有主要外资合作夥伴的中小型本土汽车制造企业。

比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)、吉利汽车0175.hk和奇瑞汽车已经感到了压力，他们的销售增长已经远远落後于行业龙头企业，随着新增产能投产，这种落後的趋势还将更加明显。

在新建投资方面，2012年将出台和批准的新能源汽车计划多数都不怎麽显眼。同时，明年主流汽车市场增长很可能停留在较低的个位数水平，很多较小型车企或将陷入亏损，也许是永远的没落。

一句话：随着汽车行业增长放缓，缺少大型外资合作夥伴的较小型中国汽车厂商明年很可能出现亏损，中国政府也不大可能批准任何重大新建投资。

**领导更替或令中移动重焕生机**

在2011年的最後一个工作日，我先来谈谈中国移动(0941.HK)(CHL.N)董事长王建宙退休一事，这可谓是中国持续时间最长的一起退休案例，也许可能已经发生。这对中国最大的电信运营商而言，只能说是又一个平淡之年的完美结局。

我之所以说“可能已经发生”，原因是王建宙是否最终离开尚不完全确定。媒体近日报导称，一份近期文件显示李跃已经入列中国移动母公司董事。

王建宙离任谣言盛传已有一年有余，可追溯至2010年初，当时李跃被任命为中国移动香港上市公司总经理。此後，李跃和另一位高管奚国华在中移动系统的职务节节高升，距王建宙的董事长一职仅一步之遥。我甚至怀疑，很快就会在香港联合交易所网站看到中移动的正式公告，宣布王建宙在香港上市公司的董事长职务已被取代。

2011年对中国移动可谓是步履迟缓的灾难年，不断地被竞争对手中国联通(CHU.N)(0762.HK)和中国电信(CHA.N)(0728.HK)抢占3G市场份额。中国移动利润增长低迷和市场份额流失，至少部分可归咎於王建宙的平庸领导。我也曾多次说过，他应该下台，给思想新锐的年轻一代领导阶层让路。既然王建宙离职已成定局，中国移动明年有望加大3G业务推广力度。中国移动通过与手机制造商密切合作，旨在开发可用於其TD-SCDMA网络技术的手机。

很明显，现在说王建宙的离开是否能在未来一年让中国移动焕发新的生机还为时尚早，但确实很难想象事情还能再怎麽糟糕，我对2012年中国移动或发生一些令人兴奋的新动向表示谨慎乐观。

一句话：随着王建宙的退休，新领导班子对3G业务的大力推广，2012年将成为中国移动颇为振奋的一年。（完）

编译：王凤昌/靳怡雯 发稿：王燕焜

《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在於简单报导新闻事实与市场热谈，而在於用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。