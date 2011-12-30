埃及旅游收入明年料将反弹,安全是关键

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(本文由路透中文网编译)
路透开罗12月29日电---埃及预计，如果该国的安全形势有所改善，埃及的旅游收入将在明年反弹逾三分之一。埃及2月份大规模的反政府示威迫使穆巴拉克下台，并由此带来政治动荡，令外国游客对该国避而远之。
动荡发生前，旅游业在埃及国内生产总值(GDP)的贡献占到逾十分之一，且约八分之一的人口从事旅游业。
埃及旅游部长穆尼尔·努尔(Mounir Fakhry Abdel Nour)周四在接受路透采访时表示：“如游客愿意回来，我们可以回到2010年125亿美元收入和1,470万游客的水平。只有安全形势好转，政局稳定後，游客才敢回来。”
埃及警察部队1月底撤离街头和穆巴拉克被推翻後，埃及的安全形势日益恶化。
但埃及新政府表示，将加强安全措施，加大街头的警力部署。
努尔表示：“现在开罗街头的警力多了很多。”他还补充道，该国各主要旅游目的地的安全形势一直良好。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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