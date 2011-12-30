〔中国债市〕现券收益率小幅下行,惟农历春节临近资金面压力恐扰动市场

路透上海12月30日电---中国银行间债市周五收益率小幅下行,成交清淡.明日大量基金及证券公司放假,预计交投更趋稀少.货币政策的操作实质上已转向偏松,激励明年债市的做多热情.不过,农历春节前市场风险犹存,焦点则集中在资金面.

华南一券商交易员指出,明年1月市场风险主要集中在资金面上,资金面走势则关注政策走向.存款准备金率的下调最晚可能在1月中旬,但农历春节前调整是肯定的.

"如果资金利率下不去,现券这边也不会下很多,"他称.

他并认为,受春节影响,即使调整存准率,资金利率也不会出现强势下行.央行公开市场在12月屡次使用正回购方式平滑到期规模,但1月央票及正回购到期量依然偏少,对流动性的支撑力度相对有限.预计1月七天期质押式回购利率CN7DRP=CFXS将在4%左右,对债市仍形成一定压力.

据路透统计显示,中国央行公开市场2012年1月央票和正回购到期量合计为1,260亿元人民币,较今年12月的800亿元环比增长近六成.[ID:nCN1313426]

华北一银行交易员表示,现券收益率小幅下降,中高等级信用债表现相对突出,其中有个别品种收益率下行幅度逾5个基点(bp).

12月汇丰制造业PMI终值摆脱历史低位,不过,分析人士反映,数据基本符合预期,对市场影响并不明显.

汇丰(HSBC)周五发布新闻稿称,汇丰中国12月制造业PMI终值为48.7.低於初值49.0.该数值11月大幅降至47.7,创32个月新低.[ID:nCN1312218]

剩余期限0.94年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.4650%,上日尾盘为3.4697%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.4142 5.6014

上日 3.4203 5.3891

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5185/3.4621

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6591/2.5809

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6036/3.5292 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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