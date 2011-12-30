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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 14:22 BJT

〔日本股市〕收盘微涨但今年下跌17%,欧债危机令投资者心存疑虑

路透东京12月30日电---日本股市日经指数周五小幅收高,但本年度仍下跌17%.3月地震引发25年来最严重的核危机,以及欧债危机使交投量锐减,投资者对明年股市好转仍心存疑虑.

日经指数.N225追随美股涨势,收涨0.7%至8,455.35点,但未能突破位於8,479点的25日移动均线.

东证股价指数.TOPX收高0.95,至728.61点.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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