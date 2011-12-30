〔日本股市〕收盘微涨但今年下跌17%,欧债危机令投资者心存疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月30日电---日本股市日经指数周五小幅收高,但本年度仍下跌17%.3月地震引发25年来最严重的核危机,以及欧债危机使交投量锐减,投资者对明年股市好转仍心存疑虑.
日经指数.N225追随美股涨势,收涨0.7%至8,455.35点,但未能突破位於8,479点的25日移动均线.
东证股价指数.TOPX收高0.95,至728.61点.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。