《中国企业债发行日程表》--12月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *太仓资产 9 7 8.25% AA 12/31-1/9 东海证券 经营公司 (第5、6、7年末分别偿付本金30%、30%和40%) ===================================================================================== *宁海城建 12 6 前三年8.60% AA- 12/31-1/12 银河证券 投资公司 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (第4、5、6年末分别偿付本金30%、30%和40%) ===================================================================================== 昆山花桥 15 7 7.98% AA 12/30-1/6 东吴证券 资产经营公司 (从第3年末开始每年分别偿付本金20%) ===================================================================================== 河北新合作 5 7 前五年7.60% AA 12/30-1/6 中航证券 资产运营集团 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 淮南产业 9 6 -- AA 12/30-1/13(网下) 民生证券 发展投资 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 兖州惠民城建 10 6 8.50% AA- 12/18-1/4 国信证券 ===================================================================================== 六安城投 15 7 前五年8.2% AA- 12/28-1/11 民生证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 冉莹; 审校 边竞/曲伟治 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》