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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 17:30 BJT

《中国企业债发行日程表》--12月30日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*太仓资产       9         7          8.25%        AA      12/31-1/9        东海证券
经营公司          (第5、6、7年末分别偿付本金30%、30%和40%)
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*宁海城建      12         6        前三年8.60%    AA-     12/31-1/12       银河证券
投资公司      (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
                  (第4、5、6年末分别偿付本金30%、30%和40%)    
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昆山花桥       15         7          7.98%        AA      12/30-1/6        东吴证券
资产经营公司      (从第3年末开始每年分别偿付本金20%) 
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河北新合作      5         7       前五年7.60%     AA      12/30-1/6        中航证券
资产运营集团      (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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淮南产业        9         6           --          AA      12/30-1/13(网下) 民生证券
发展投资          (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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兖州惠民城建   10         6          8.50%        AA-     12/18-1/4        国信证券
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六安城投       15         7       前五年8.2%      AA-     12/28-1/11       民生证券
                  (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 冉莹; 审校 边竞/曲伟治

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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