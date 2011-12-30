〔中国票据市场〕转贴利率清淡交投中小幅震荡,政策趋松来年或走跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月30日电---中国票据市场转贴利率周五在清淡交投中小幅震荡,年底前最後两个交易日机构基本将主要指标调整到位,大多已偃旗息鼓以待来年再战.
交易员认为,鉴於目前较为严峻的经济形势,明年保增长将是政策的主要着眼点,货币政策预期趋松或将推动明年票据市场利率进入下降通道.
"基本没什麽业务了,现在就算要调整规模,量也都很小...明年(政策强调)稳中求进,那就还是要'求进'啊,说明货币政策会比较松,"上海一银行交易员称.
12月结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变得同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492]
上述交易员并指出,明年1月份正逢春节假期前,资金面可能相对紧张,这或将抑制票据市场利率的下行空间,但在春节後,随着流动性转好,票据利率的跌幅料将加大.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3918/8.0020 8.6774/8.3458 9.8850/9.2320
上日 8.3822/7.9887 8.6674/8.3409 9.8850/9.2210
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变动 +0.96bp/+1.33bp +1.00bp/+0.49bp 0bp/+1.10bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价略升**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=略升至6.1946%,上日为6.1925%.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.3416/3.2752 3.3696/3.3141
上日 3.2957/3.2347 3.3365/3.2765
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。