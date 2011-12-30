〔中国票据市场〕转贴利率清淡交投中小幅震荡,政策趋松来年或走跌

路透上海12月30日电---中国票据市场转贴利率周五在清淡交投中小幅震荡,年底前最後两个交易日机构基本将主要指标调整到位,大多已偃旗息鼓以待来年再战.

交易员认为,鉴於目前较为严峻的经济形势,明年保增长将是政策的主要着眼点,货币政策预期趋松或将推动明年票据市场利率进入下降通道.

"基本没什麽业务了,现在就算要调整规模,量也都很小...明年(政策强调)稳中求进,那就还是要'求进'啊,说明货币政策会比较松,"上海一银行交易员称.

12月结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变得同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492]

上述交易员并指出,明年1月份正逢春节假期前,资金面可能相对紧张,这或将抑制票据市场利率的下行空间,但在春节後,随着流动性转好,票据利率的跌幅料将加大.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3918/8.0020 8.6774/8.3458 9.8850/9.2320

上日 8.3822/7.9887 8.6674/8.3409 9.8850/9.2210

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变动 +0.96bp/+1.33bp +1.00bp/+0.49bp 0bp/+1.10bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略升**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=略升至6.1946%,上日为6.1925%.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3416/3.2752 3.3696/3.3141

上日 3.2957/3.2347 3.3365/3.2765

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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