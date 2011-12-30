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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 15:44 BJT

〔中国新债〕新疆投资发展集团下周四将发行2.5亿元短融,期限一年

路透上海12月30日电---中国新疆投资发展(集团)有限责任公司周五公告称,将於下周四(1月5日)在银行间
债市簿记建档发行2.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 新疆投资       5        2.5      12   1/5簿记建档   中信银行     AA+        1/9         1/10
 发展集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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