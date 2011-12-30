〔中国新债〕新疆投资发展集团下周四将发行2.5亿元短融,期限一年

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月30日电---中国新疆投资发展(集团)有限责任公司周五公告称,将於下周四(1月5日)在银行间 债市簿记建档发行2.5亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 新疆投资 5 2.5 12 1/5簿记建档 中信银行 AA+ 1/9 1/10 发展集团 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 李宏薇; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。