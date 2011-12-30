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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 15:45 BJT

〔中国新债〕二滩水电开发公司1月9日将发行15亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月30日电---中国二滩水电开发有限责任公司周五公告称,将於1月9日在银行间债市簿记建档
发行15亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 二滩水电      30        15      12   1/9簿记建档   工商银行     AA+        1/10       1/11
 开发公司                                           农业银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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