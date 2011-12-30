特写：农民抗议令印度经济雪上加霜

(本文由路透中文网编译提供)

路透印度贾尔冈12月29日电(记者 Rajendra Jadhav)---通常在一年的这个时候，印度西部城市贾尔冈(Jalgaon)到处都是携载大量棉花的卡车。

但今年，这里的农民却用燃烧过的轮胎作为路障，并拒绝卖出棉花，希望以此迫使政府提高棉花价格。农民们称，棉花价格几乎都不够本钱。

一位名叫Yuvraj Vaman Patil的农民说："看看我们投入的成本。化肥、电力、种子都涨价了，偏偏棉花不涨价。"他今年生产的1.9吨棉花几乎都囤在家中。

他的情况并非特例。

最近几周，西至马哈拉施特拉邦(Maharashtra)，南至安得拉邦(AndhraPradesh)，印度农业区的数千农民纷纷走上街头，要求政府提高农产品商品价格，以应对不断增加的成本。

价格是刺激这些抗议活动的唯一缘由。

例如，贾尔冈产棉区的农民们希望政府为每100公斤棉花开出6,000卢比(112.8美元)的收购保护价，几乎比目前3,300卢比收购保护价提高近一倍。

国会议员Raju Shetty表示："现有的收购保护价水准没有体现出生产成本的增加。"

"考虑到化肥、电力、劳动力成本的增加，我们要求对几乎所有的农产品提高收购保护价。"Shetty上个月在马哈拉施特拉邦领导种植甘蔗的农民发起了一场抗议。

印度有半数人口依靠与农业有关的活动维持生计，农民的抗议又为已然高通胀、低增长的印度经济平添压力。

由於农民收紧出货量，甘蔗、棉花和洋葱等大宗农产品价格跳涨，贸易商们感到很头疼。

Ramesh Patil是贾尔冈的一名贸易商，因预计11月份将迎来棉花上市高峰，他提早承诺在12月份的第一周给孟买的出口商提供棉花。

但现在，Ramesh Patil不得不深入到当地村民家中，直接与坐地起价的农民交易。

Ramesh Patil说："我别无选择，只能高价购买棉花。就算国际市场上的棉花价格在下滑，出口价格也在下降，但我已经作出承诺，所以我必须以更高价格买入。我不能违约。"

示威者表示，政府放开对磷肥、钾肥的控制、减少农业补贴的政策导致化肥价格在一年中涨了近100%。

43岁的棉农Avinash Lotan Patil则更是开门见山。

"如果政府能提高电力和化肥的价格，为什麽就不能提高棉花的价格呢？"(完)