版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 15:59 BJT

〔中国新债〕粤水电下周四将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月30日电---中国广东水电二局股份有限公司(002060.SZ)周五公告称,将下周四(1月5日)在银行间
债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 粤水电         5        2       12   1/5簿记建档   光大银行     AA-        1/6        1/9
 (002060.SZ)                                           
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐