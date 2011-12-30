〔中国债市〕人民币利率互换盘整,年後资金渐宽或推动IRS短端回落

路透上海12月30日电---中国人民币利率互换(IRS)周五盘整.尽管汇丰12月中国PMI指数仍位於萎缩区间,但此前市场对中国经济增长放缓早有预期,故数据并未给IRS市场带来明显变化,利率互换报价继续窄幅震荡.

交易员并称,年末将至,银行忙于准备年终结算,尽管IRS市场仍有机构报价,但合适交易对手难寻,造成成交清淡.

"像基於七天Repo(回购)的一年期IRS报价算是相对活跃的,但成交也不多."上海一券商分析师表示,"明年初回购利率下跌,可能会带动IRS回落,特别是短端."

他认为,明年初,银行近期资金面紧张的状况会明显缓解,回购利率的回落,将带动IRS短端下跌,而成交也将逐步趋向活跃.

汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值回升至48.7,但低於初值49.0,且仍位於50下方的萎缩区间.在中国内外需疲弱影响,市场预期宏观政策将进一步稳中趋松.[ID:nCN1312218]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.2886/3.4514 2.7575/2.8475 2.6917/2.7850 2.8250/2.9233 2.7733/3.0867

周四 3.2657/3.4286 2.7492/2.8383 2.6900/2.7850 2.8300/2.9283 2.7767/3.0917

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变动 +0.0229/0.0228 +0.0083/+0.0092 +0.0017/0.0000 -0.0050/-0.0050 -0.0034/-0.0050

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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