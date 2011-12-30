〔外汇期权〕汇市避险操作暂告段落,但期权隐含波动率持坚--IFR

IFR伦敦12月30日电---近期的避险操作已暂告段落,欧元/美元较1.2858的15个月新低高出100个点.

不过期权隐含波动率维持在坚挺的水准,尽管以及远高於现实波动率,预计市场周一将恢复至满载状态,仍存在欧元再遇卖压的风险.

但下档奇异期权将令现汇很难进一步下跌,因此在当前的水准卖出波动率或可得到不错的风险回报.

一周期价平期权隐含波动率较本周中段创下的约8.25%的三年新低高出4.0个百分点,一个月期波动率在13.3%,此前的回撤低点约在12.5%,并且较小时现实波动率高出4.0个百分点.

一个月期风险逆转指标(RR)接近近期低点月1.6%,偏向欧元卖权.

一个月期英镑/美元期权隐含波动率在9.3%-9.5%之间,目前符合小时图现实波动率,昨日现汇价格跌至1.5361.

一个月期澳元/美元期权隐含波动率回落之14.25%,本周交投於13.5%-14.5%.

欧元日圆期权隐含波动率持坚(一个月期波动率在13.0%附近),现汇价仍距离关键的100.00的障碍位不远.

美元/日圆现汇测试77.50的支撑位,与此同时欧元/日圆期权隐含波动率持坚,支撑了一个月期价平期权波动率在7.0%上段,上周曾创下四年低点7.1%.(完)