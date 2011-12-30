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亚洲 | 2011年 12月 30日 星期五 16:26 BJT

《外汇动态》人民币/美元年末屡创新高,或与习近平明年初访美有关

0805GMT---人民币兑美元CNY=CFXSCNY=SAEC中间价年末屡创新高,已然引发市场一些关注.

美国副总统拜登8月访华期间会晤了中国副主席习近平.据称习近平将於2012年初回访美国.因习近平可能是现任中国主席胡锦涛的接班人,所以其美国之行意义重大.

市场视年末人民币走坚为中方为习近平访美所做外交准备的一部分.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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