〔中国企业〕中国海油拟成立海洋环境与生态保护公益基金会

路透北京12月30日电---中国海洋石油总公司近日向民政部提交申请,拟成立"中国海油海洋环境与生态保护公益基金会",其控股子公司中海油(0883.HK)捐助五亿元人民币作为首期资金.

中国海油周四在其官网上发布新闻稿称,该基金会除重点关注海洋生态环境保护外,也将涉及相关的科学研究与技术开发以及其他慈善公益项目等.

今年6月初,中国海洋石油总公司和美国康菲石油公司(COP.N)的全资子公司康菲石油中国合作开发的蓬莱19-3油田B平台和C平台先後发生溢油事故.

"蓬莱油田溢油事件加快了我们注册成立基金会的步伐,中国海油海洋环境与生态保护公益基金会既是综合性基金会,同时又强调加大'海洋环境与生态保护'的力度."中国海油相关负责人周五向新华社表示.

该负责人并称,基金会的主要来源,一是中国海油及其下属单位的自愿捐赠,二是基金的投资收益,属於公益性基金.

中海油已按照上市公司有关章程进行讨论,董事会已批准基金会的捐赠方案,国务院国资委作为主管部门也批准了该项基金会的成立.

受蓬莱油田关停的影响,中海油第三季度的油气净产量按年下降9%,惟在实现油气大涨带动下,总收入仍有显着增长. [ID:nCH0084387]

中海油周五收高0.29%,报13.62港元.(完)

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