〔中国债市〕交易所信用债淡市走升作别兔年,高等级债料仍暂是主要需求

路透上海12月30日电---中国证券交易所市场信用债本周在较为清淡市况下,价格有所走好作别兔年.虽然债市总体向好基调已定,但因中国经济放缓程度及明年信贷调控力度等情况尚不明朗,短期内信用债需求将仍主要集中在中高等级,低评级品种明显回暖和可能性较小.

交易员并指出,如果元旦至春节期间央行再下调存准,无疑会对信用债走势形成提振,尤其是中高信用等级品种将受益更多.

在时隔近三年後,中国央行於12月初下调了法定存款准备金率0.5个百分点.

南京证券固定收益部副总经理刘靖靖称,就其个人认为,虽然市场对元旦後资金有走宽预期,但因2012年经济形势、信贷调控力度等还不确定，因此低等级等信用债在元旦後春节前,出现大幅回暖的可能性比较小.

"关键是(明年)资金信贷怎麽放松,经济增速到底能够落到什麽水平,cpi和ppi具体回落的程度."他强调说.

近期低评级债信用风险时现,令其走势承压.联合资信上周发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,因公司基本面进一步恶化,且目前已陷入资不抵债的困境.随後,与其设有联营公司的新农开发(600359.SS)也被列入了可能降级的信用评级观察名单.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 148.4749 +0.8299 148.5046 147.6017

上证公司债指数.SSEEBI 131.6885 +0.6067 131.7607 130.9884

上证分离债指数.SSEDCBI 131.8884 +0.5727 131.8884 131.1720

上证国债指数.SSEBI 131.3901 +0.1667 131.3904 131.2546

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深证企债指数.SZCBI 125.2900 +0.7070 125.3250 124.4830

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