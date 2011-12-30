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市场报道 | 2011年 12月 30日 星期五 17:04 BJT

《外汇动态》欧元/美元和欧元/英镑双双跌至盘中低位

0849GMT--欧元扩大跌幅,欧元兑美元EUR=下跌0.4%,在电子交易平台(EBS)上触及盘中低位1.2905美元.

数位交易员称,出现来自一家欧系银行的卖盘,其中一位交易员称,这家银行的卖盘可能与欧元兑英镑下跌有关.

欧元兑英镑EURGBP=D4亦跌0.4%,触及盘中低位0.8369英镑.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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