〔国际油市〕燃料油1月/2月跨月价差每吨上涨2美元,接近一个月高点

路透新加坡12月30日电---亚洲燃料油市场周五进一步小幅上涨,多头在新年假期前的最後一个交易日推高即期价格.

尽管成交清淡,近月1月/2月合约触及月初以来的高点,每吨跳涨2美元至17.00.

新加坡贸易商兴隆以相当於较新加坡现货报价每吨升水19.00美元的价格,买入唯一的即期1月船货,推高实货价格.

本周兴隆一直都在推高即期市场价格,把380-cst品级燃料油现货价差自月初时的约13.00美元推高至每吨17.00附近.

不过价格上行可能受限,由於预期将有大量西方燃料油流入亚洲.尽管交投活跃,逾30万吨货船成交,但2月/3月跨月价差暗示面临阻力.

180-cst和380-cst品级燃料油分别上涨8.22美元和9.25美元,至每吨681.60美元和674.50美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 681.40 681.80 681.60 673.38 8.22 1.22

现货380CST燃料油 FO380-SIN 674.30 674.70 674.50 665.25 9.25 1.39

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 698.00 700.00 699.00 688.00 11.00 1.60

380CST船用燃料油升水 23.70 25.30 24.50 22.75 1.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF13.00 13.50 13.25 12.25 1.00 8.16

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF16.70 17.10 16.90 14.35 2.55 17.77 (完)