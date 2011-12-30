中国法院受理针对康菲石油索赔诉求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月30日电---新华社周五报 道，天津海事法院周五受理了中国水产养殖户与康菲石油(COP.N)中国有限公司的赔偿纠纷案件。
根据新华社报导，逾100名渔民本月稍早在天津提交了诉状，向康菲石油中国有限公司索赔4.9亿元人民币，以补偿该公司负责运营的“蓬莱19－3油田”漏油事故造成的海产品养殖损失。
康菲石油拥有该油田49%权益，剩余51%权益归属中国海洋石油总公司。
康菲石油的一名发言人本月16日称，公司未发现有迹象表明该漏油事故对渤海湾更广大地区的环境造成破坏，并已经向中国中央政府递交了整改後的油田整体开发计划。（完）
--编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。