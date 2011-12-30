中国法院受理针对康菲石油索赔诉求

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月30日电---新华社周五报 道，天津海事法院周五受理了中国水产养殖户与康菲石油(COP.N)中国有限公司的赔偿纠纷案件。

根据新华社报导，逾100名渔民本月稍早在天津提交了诉状，向康菲石油中国有限公司索赔4.9亿元人民币，以补偿该公司负责运营的“蓬莱19－3油田”漏油事故造成的海产品养殖损失。

康菲石油拥有该油田49%权益，剩余51%权益归属中国海洋石油总公司。

康菲石油的一名发言人本月16日称，公司未发现有迹象表明该漏油事故对渤海湾更广大地区的环境造成破坏，并已经向中国中央政府递交了整改後的油田整体开发计划。（完）

--编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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