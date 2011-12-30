〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差全年下跌13%,冀望春节後需求

路透新加坡12月30日电---亚洲石脑油裂解价差2011年下跌近13%,因中国对塑料的需求持续迟缓且对欧洲经济衰退的担忧,冲击买方信心.

不过跨月价差在每吨溢价9美元,仍反映出相对正面的基调.6月和7月多数时间,该价差为贴水.

当前交易商在期盼春节过後的需求,因春节後可能是中国买家补充库存的时机.

若中国大量补充库存,则可能会激励日本和台湾炼厂增产.在第四季,这些炼厂并未产能全开.

欧洲需求也影响亚洲石脑油市场,因西方消费减少可能迫使交易商将大量石脑油运至亚洲.

一新加坡交易员称,"当前看,2月由西方运至亚洲的船货并不多."

交易商预计1至2月,至少有80万吨船货从西方运往亚洲.

日本公开规格2月上半月石脑油价格反弹2美元,至每吨919.50美元.

2月上半月和3月上半月互换跨月价差正价差缩窄0.50美元,至每吨9.00美元,为12月21日以来最低.

2月上半月石脑油裂解价差小涨0.42美元,至每吨109.50美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 919.00/920.00 917.50 +2.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.85/99.95 99.67 +0.23

97号现货汽油GL97-SIN 119.35/119.45 117.55 +1.85

95号现货汽油GL95-SIN 117.05/117.15 115.80 +1.30

92号现货汽油GL92-SIN 114.45/114.55 113.20 +1.30

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.55/14.65 13.53 +1.07(完)