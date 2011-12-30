〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差全年下跌13%,冀望春节後需求

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月30日电---亚洲石脑油裂解价差2011年下跌近13%,因中国对塑料的需求持续迟缓且对欧洲经济衰退的担忧,冲击买方信心.
不过跨月价差在每吨溢价9美元,仍反映出相对正面的基调.6月和7月多数时间,该价差为贴水.
当前交易商在期盼春节过後的需求,因春节後可能是中国买家补充库存的时机.
若中国大量补充库存,则可能会激励日本和台湾炼厂增产.在第四季,这些炼厂并未产能全开.
欧洲需求也影响亚洲石脑油市场,因西方消费减少可能迫使交易商将大量石脑油运至亚洲.
一新加坡交易员称,"当前看,2月由西方运至亚洲的船货并不多."
交易商预计1至2月,至少有80万吨船货从西方运往亚洲.
日本公开规格2月上半月石脑油价格反弹2美元,至每吨919.50美元.
2月上半月和3月上半月互换跨月价差正价差缩窄0.50美元,至每吨9.00美元,为12月21日以来最低.
2月上半月石脑油裂解价差小涨0.42美元,至每吨109.50美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 919.00/920.00 917.50 +2.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 99.85/99.95 99.67 +0.23
97号现货汽油GL97-SIN 119.35/119.45 117.55 +1.85
95号现货汽油GL95-SIN 117.05/117.15 115.80 +1.30
92号现货汽油GL92-SIN 114.45/114.55 113.20 +1.30
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 14.55/14.65 13.53 +1.07(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。