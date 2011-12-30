〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差收在四日高位

路透新加坡12月30日电---亚洲柴油裂解价差周五收在四日高位,为本年度画上句号,不过目前仍较全年平均水准下跌近7.5%,市场人气还是受到了2012年需求可能放缓因素的打击.

一位在新加坡的消息人士说:"欧债危机将削弱风险偏好."

欧元料将以下跌走势为本年度作结,隔夜其跌破了一道关键支撑位,为2012年走势蒙上了一层阴影.

年底之际东南亚的柴油交易总体上清淡,买盘仅限於越南的Petrolimex.该公司分别购入含硫为0.25%和0.05%的两批1月装船的柴油,总计50,000吨,价格分别为离岸价(FOB)每桶升水0.30美元和约1.00美元.

1月柴油裂解价差上涨0.08美元,每桶较迪拜原油高17.38美元.创下12月23日以来的最高.全年平均水平为约18.72美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.54 121.74 121.64 121.49 0.15 0.12

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.78 122.98 122.88 122.52 0.36 0.29

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.75 123.95 123.85 123.67 0.18 0.15

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.45 124.65 124.55 124.37 0.18 0.14

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.46 122.26 0.20 0.16

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.93 121.71 0.22 0.18 (完)