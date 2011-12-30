〔中国社会〕厦门远华案首犯赖昌星案侦查终结,已移送检察机关审查起诉--新华

加拿大股市：收高，矿业股跟随商品价格上涨
路透多伦多2月8日 - 加拿大股市指标股指周三收高。油价反弹扶助一些能源股走坚；政治不确定性推高金价，从而提振金矿股；铜供应可能收紧刺激铜价上扬，带动基本金属矿业股上涨。
路透北京12月30日电---中国最大一起经济犯罪大案"厦门远华案"首要犯罪嫌疑人赖昌星涉嫌走私、行贿犯罪一案已依法侦查终结,于近日移送厦门市人民检察院公诉部门审查起诉.
新华社周五报导称,今年7月23日赖昌星被遣返回国後,厦门海关缉私局依法对其执行逮捕.海关缉私部门和检察机关反贪部门依法对其涉嫌走私普通货物罪和行贿犯罪开展侦查.
经查证,1996年至1999年,赖昌星走私犯罪集团在厦门关区大肆走私香烟、汽车、成品油、植物油、化工原料、各种设备及其他货物,赖昌星本人或指使、授意他人向数十名国家工作人员行贿,涉案金额巨大.赖昌星本人及其他犯罪集团骨干成员对涉嫌走私、行贿犯罪事实供认不讳.
据本地媒体此前报导,厦门远华特大走私案,案值高达人民币530亿元,偷逃税款人民币300亿元,堪称中国1949年以来查处的最大一起经济犯罪案件.共600多名涉案人员被审查,300多人被追究刑责,14人一审被判死刑.涉案人员最高级别至公安部副部长.在"重灾区"厦门海关,有160多人落马,占当时厦门海关人员总数的13%.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
路透多伦多2月8日 - 加拿大股市指标股指周三收高。油价反弹扶助一些能源股走坚；政治不确定性推高金价，从而提振金矿股；铜供应可能收紧刺激铜价上扬，带动基本金属矿业股上涨。
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 劳工部公布一周失业金请领数据 1330 - 农业部公布一周出口销售 1500 - 商务部公布12月趸售(批发)库存数据 1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券；并宣布发售30年期通膨保值债券(TIPS) 1700 - 农业部公布月度作物产量、全球农业供需预估 1800 - 财政部发售30年期公债 2100 - 农业部公布一周全球棉花价格 2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2130 - 美联储公布一周资产负债表
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- +6.1% 2月10日(五) 0030 澳洲房屋融资 12月 +1.0% +0.9% 投资性房屋融资 -- +4.9% 2月13日当周 2月12日(日) 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -- -0.1%